March e Ochner campioni del mondo nel parallelo

Aaron March e Nadya Ochner conquistano il titolo mondiale a Bakurani, in Georgia, davanti agli austriaci Prommegger-Schoeffmann e gli svizzeri Caviezel-Zogg, conquistando così la loro prima medaglia mondiale in carriera. Quarto posto, invece, per l'altra coppia italiana, composta da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso

È un'Italia d'oro ai Mondiali di snowboard in corso a Bakurani, in Georgia. Aaron March e Nadya Ochner hanno vinto il titolo mondiale nello slalom parallelo a squadre, battendo nella big final gli austriaci Andreas Prommegger e Sabine Schoeffmann, in un contesto di gara particolarmente difficile a causa del forte vento in pista. Un cammino straordinario della coppia Italia-2 che in semifinale aveva battuto i connazionali Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso (Italia-1), sconfitti poi nella finale per il bronzo dagli svizzeri Dario Caviezel e Julie Zogg. Per March e Ochner si tratta della prima medaglia mondiale in carriera. L'oro mancava all’Italia dal 2015, quando fu Roland Fischnaller a conquistarlo nel PSL di Lachtal.