Show azzurro a Crans: vince Goggia, Brignone 2^

L'Italia femminile brilla nella discesa libera di Crans-Montana. Dopo il rinvio di ieri, le azzurre hanno conquistato una splendida doppietta con Sofia Goggia e Federica Brignone. Per la quarta volta in carriera, la bergamasca ha vinto in discesa libera sul Mont Lachaux, mettendo così alle spalle la delusione per il mancato podio ai Mondiali di Courchevel-Meribel. Una gara straordinaria da parte di Goggia che è riuscita a fare la differenza soprattutto nel tratto finale. Soli quindici centesimi hanno separato Sofia da Federica Brignone, completando così la 17^ doppietta italiana nella storia dello sci femminile. Terzo gradino del podio, invece, per la norvegese Ragnhild Mowinckel. Per l'Italia dello sci è la 120^ vittoria al femminile in Coppa del Mondo, la 22^ per Goggia. Un successo che, a due discese dalla fine della stagione (Kvitfjell e Soldeu), pone una seria ipoteca sulla conquista della quarta coppa di specialità. A completare la grande prestazione di squadra per l'Italia c'è anche il settimo posto di Laura Pirovano, al miglior risultato stagionale.