Sci, Kilde vince discesa e coppa ad Aspen

Il norvegese Aleksander Kilde ha vinto la discesa di Coppa del mondo di sci ad Aspen. Per il fidanzato della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin la vittoria significa anche la conquista con una gara di anticipo della sua seconda Coppa di discesa dopo quella della passata stagione e dopo le due vinte nel superG . A 30 anni, questa è la 21esima vittoria di una carriera strepitosa che nel 2020 gli consegnò anche la grande coppa di cristallo. 1.31.60 il tempo del norvegese che ha preceduto il canadese James Crawford, secondo in 1.32.21, e lo svizzero Marco Odermatt, terzo, fresco campione del mondo, in 1.32.23. Quarto il rivale più accreditato per la vittoria della coppa, l’austriaco Kriechmayr. Per l'Italia i migliori sono stati Dominik Paris e Florian Schieder settimi a pari merito in 1.32.57 . Poi ci sono Mattia Casse 15esimo in 1.32.73 e piu' indietro Christof Innerhofer in 1.33.07 , Matteo Marsaglia in 1.33.35, Guglielmo Bosca in 1.33.48 e Nicolo' Molteni in 1.34.34. Casse, Schieder e Paris saranno i tre azzurri ammessi all'ultima discesa di metà marzo alle Finali di coppa in Andorra. Domani la trasferta americana si chiude con un superG e con Marco Odermatt in netto vantaggio per la conquista della coppa di specialità.