Lara Gut vinca la coppa in SuperG, Brignone 2^

Sfuma all'ultima gara la coppa di specialità in SuperG per Elena Curtoni. Nell'ultimo appuntamento della stagione alle finali di Soldeu, in Moldavia, l'azzurra (leader della specialità alla vigilia) non è andata oltre il decimo posto, battuta da Lara Gut che ha vinto sia la gara che la "coppetta", la quarta in carriera in SuperG dopo il 2014, 2016 e 2021. Un colpo doppio dell'elvetica che ha confermato la sua classe sopraffina (vittoria n. 37 in Coppa del Mondo per lei), battendo Federica Brignone, seconda 22 centesimi di ritardo e seconda anche nella classifica finale di specialità. Un podio storico per l'Italia perché si tratta del 26° stagionale in Coppa del Mondo al femminile: è record assoluto. Completa il podio di giornata la norvegese Ragnhild Mowinckel, terza a 47 centesimi da Gut.