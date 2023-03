Slalom Soldeu: vince Vlhova, Shiffrin è 3^

Secondo successo stagionale per la slovacca che chiude con 43 centesimi di vantaggio sulla croata Popovic, al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Shiffrin deve accontentarsi del terzo posto: si tratta del suo ottavo podio consecutivo in slalom

Due mesi dopo l'ultima volta, Petra Vlhova ritrova la vittoria in Coppa del Mondo. La slovacca ha vinto lo slalom delle finali di Soldeu, in Andorra. Il modo migliore per concludere una stagione tra luci e ombre, oscurata dalla stella di Mikaela Shiffrin. Nell'ultimo appuntamento tra i pali stretti, però, Vlhova è riuscita a battere la rivale con un'ottima prestazione tra le due run. Her Majesty, appagata dopo una stagione da record, ha concluso al terzo posto con 86 centesimi di ritardo da Vlhova, centrando l'ottavo podio consecutivo in slalom. Secondo posto per la croata Popovic, al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. La stagione femminile si concluderà domenica con un gigante: riflettori puntati su Marta Bassino e, soprattutto, Federica Brignone che cercherà di chiudere la stagione al terzo posto nella classifica generale.