Coppa del Mondo sci, ufficiale il calendario 23-24

È già tempo di pensare alla prossima stagione per lo sci alpino. La FIS, infatti, ha ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo 2023-2024 che prenderà il via a fine ottobre con 45 gare al maschile e 44 gare al femminile. In entrambe le categorie l'inizio e la fine della stagione sarà in Austria: gara inaugurale a Soelden, finali a Saalbach.