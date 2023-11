Anche la seconda discesa Zermatt-Cervinia, della Coppa del Mondo di Sci donne, è stata cancellata. La decisione, presa dopo aver attese per ore un miglioramento del meotoe, è stata presa a causa del troppo vento che non garantisce la sicurezza delle atlete soprattutto sui salti. A partire dallo scorso è l'ottava volta consecutiva che questa tra Svizzera e Italia, sul ghiacciaio sopra i 3.500 metri di quota e con un panorama mozzafiato ai piedi del Cervino, non viene disputata. Le quattro cancellazioni della passata stagione erano state dovute alla mancanza di neve, mentre quest'anno al contrario per via della troppo neve e del fortissimo vento.