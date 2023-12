St. Moritz, superG donne annullato per il maltempo

Il maltempo si abbatte sulla Coppa del Mondo di sci. Cancellato sia il SuperG femminile a St. Moritz che lo slalom maschile in Val d'Isere. Nel prossimo weekend gli uomini saranno in Italia, tra Val Gardena e Alta Badia, mentre le donne si sposteranno in Val d'Isere

Domenica senza gare nella Coppa del Mondo di sci, sia per le donne che per gli uomini. In campo femminile è stato cancellato il superG di St. Moritz che avrebbe concluso il trittico sulle nevi svizzere. La gara, inizialmente posticipata dalle 10.30 alle 11.30, è stata annullata per via della della neve abbondante caduta nella notte. Gli organizzatori non sono riusciti a garantire la sicurezza delle atlete sulla Corviglia e hanno deciso così di concludere in anticipo il weekend. Una gara che poteva sorridere alle azzurre dopo la vittoria di Sofia Goggia nel primo SuperG, disputato venerdì. Il prossimo fine settimana, però, sarà ancora dedicato alla velocità con una discesa e un superG in Val d'Isere.