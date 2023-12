Uno straordinario Dominik Paris torna a vincere in Coppa del mondo dopo quasi due anni e si prende la discesa di casa in Val Gardena. L'azzurro conquista il primo successo in carriera sulla Saslong, precedendo il norvegese Kilde e lo statunitense Bennett. Bene anche Mattia Casse, 7°

Dominik Paris è tornato. Dopo un anno complicato e avaro di soddisfazioni e risultati, l'azzurro piazza la zampata nella discesa in Val Gardena e vince in Coppa del mondo dopo quasi due anni di digiuno (Kvitfjell 2022). Per lui 22° successo in carriera, il 18° in discesa e il primo sulla Saslong. Paris, che aggancia Deborah Compagnoni a quota 44 podi, ha chiuso una discesa quasi perfetta in 1'59''84, precedendo il norvegese Aleksander Kilde (+0''44) e lo statunitense Bryce Bennett (+0''60). Ancora una super prestazione per Mattia Casse, che chiude al 7° posto con un ritardo di 92 centesimi dal connazionale. Più staccati gli altri azzurri Florian Schieder (+ 1''60) e Christoph Innerhofer (+1''66). Domenica si replica con il gigante in Alta Badia.