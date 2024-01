Eterno Pellegrino: 3° nella sprint di Davos

Il carabiniere valdostano trova il primo podio stagionale nella quarta tappa del Tour de Ski, chiudendo alle spalle del francese Chanavat e lo svedese Anger. Pellegrino si toglie la soddisfazione di arrivare fra i primi tre classificati in almeno una gara di Coppa del Mondo per la dodicesima stagione consecutiva

Arriva al Tour de Ski il primo podio stagionale di Federico Pellegrino. Nel "feudo" di Davos (Svizzera), dove ha vinto quattro volte in carriera, il carabiniere 33enne si è piazzato al terzo posto nella sprint in tecnica libera, disputata in notturna. Una grande prova di Pellegrino che ha chiuso la finale in 2'15''51, dietro al francese Lucas Chanavat e lo svedese Edvin Anger. Pellegrino allunga così una striscia da record: questa, infatti, è la dodicesima stagione consecutiva in cui sale sul podio in Coppa del Mondo. Il valdostano, inoltre, rilancia le proprie ambizioni nel Tour de Ski: grazie a questo piazzamento sale al terzo posto nella classifica generale, a 25 secondi dal norvegese Amundsen, leader del torneo.