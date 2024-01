Strasser vince lo slalom a Kitzbuehel. Sala nono

Il 31enne bavarese, al quarto successo in carriera, vince in 1.40.36, davanti al norvegese Kristoffer Jakobsen e allo svizzero Daniel Yule. Sala il migliore degli azzurri che chiude in nona posizione in 1.42.32. È 16° l’altro italiano Alex Vinatzer mentre finisce fuori Simon Maurberger

È il tedesco Linus Strasser a vincere lo slalom speciale in Coppa del mondo di Kitzbuehel, in Austria. Il 31enne bavarese, al quarto successo in carriera, si impone in 1.40.36 davanti al norvegese Kristoffer Jakobsen in 1.40.50 e lo svizzero Daniel Yule in 1.40.66. Il migliore degli italiani è Tommaso Sala che, dopo la 12^ posizione della prima manche, ha chiuso 9° in 1.42.32 con un'ottima seconda prova.