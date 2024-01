Shiffrin sale a 95 vittorie a Jasna, Peterlini 12^

Sempre più leader in classifica, Mikaele Shiffrin si aggiudica anche lo slalom di Jasna in Slovacchia precedendo di 14 centesimi la 19enne Zrinka Ljutic. Vittoria numero 95 in Coppa del Mondo e 150 podi complessivi per la campionessa statunitense. Terza Anna Swenn Larsson. L'unica azzurra al traguardo è Martina Peterlini che chiude al 12° posto, fuori Marta Rossetti dopo la prima manche

Sempre più leader in classifica, Mikaela Shiffrin si aggiudica anche lo slalom speciale di Jasna in Slovacchia. Numeri da aggiornare quelli della campionessa statunitense: 58 vittorie nella specialità, 95 vittorie in Coppa del Mondo e 150 podi complessivi. Un'altra giornata memorabile per la Shiffrin (1:48.21), che ha preceduto di soli 14 centesimi la 19enne Zrinka Ljutic. Grande prova della giovanissima croata, all'assalto del 1° posto difeso da Mikaela al termine della prima manche. Terzo posto per la svedese Anna Swenn Larsson, che si ferma a 81 centesimi. Assente per il grave infortunio la padrona di casa Petra Vlhova, che nel gigante a Jasna aveva rimediato la rottura del crociato e del collaterale mediale del ginocchio destro. A completare la top 10 le svizzere Rast, Meillard e Gesin, settima la tedesca Duerr davanti alla lettone Germane, poi Sara Hector e la slovena Dvornik. Buona 12^ posizione al traguardo per l'unica azzurra Martina Peterlini, che chiude a 2.93 dalla vetta. Fuori nella seconda manche Marta Rossetti. Prossima tappa della Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo, dove sono in programma due discese e un SuperG.