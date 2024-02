Notte tranquilla per Sofia Goggia dopo la caduta in allenamento di ieri mattina, la frattura della tibia e del malleolo e l’ intervento chirurgico effettuato nel pomeriggio di ieri alla clinica Madonnina di Milano. L'operazione è riuscita, ora è previsto per lei un periodo di riposo di una quarantina di giorni. Ma già oggi la campionessa azzurra comincerà la fase di fisioterapia passiva, per poi essere dimessa nei prossimi giorni. Lo ha comunicato in una nota di stamattina la Fisi : “Sofia Goggia ha passato un notte tranquilla dopo l’intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluri frammentaria del pilone tibiale destro rimediata nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno. La finanziera bergamasca comincerà nella giornata odierna la fase passiva di fisioterapia e verrà dimessa nei prossimi giorni”.

Dal 2007 a oggi è lunga la serie di infortuni di Sofia Goggia che non ancora 15enne si ruppe per la prima volta il crociato. Una carriera fatta di cadute, ma anche di recuperi lampo con trionfi storici come l'argento a Pechino 23 giorni dopo l'infortunio di Cortina o la vittoria a St. Moritz con una mano fratturata GOGGIA, INFORTUNIO IN ALLENAMENTO: LE NEWS LIVE

Goggia: "Anche questa volta saprò rialzarmi"

"Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa ad una nuova Coppa del mondo di discesa -queste le parole di ieri dalla campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria- ma anche stavolta saprò rialzarmi”. A Sky Sport aveva poi parlato Andrea Panzeri, il medico che ha operato Sofia: "L’intervento è andato bene. Oggi (ieri, ndr) Sofia mi ha chiamato direttamente dalle piste, abbiamo fatto subito tac e radiografia che hanno evidenziato una frattura di pilone tibiale con interessamento anche del malleolo. Siamo andati in sala operatoria, l'intervento è andato bene, le abbiamo applicato una placca con sette viti. Ora Sofia dovrà affrontare l'ennesimo percorso per recuperare, ma è forte e riuscirà a farlo alla grande". E sui tempi di recupero: "Ovviamente la stagione è finita, la rivedremo in pista all’inizio della prossima. In questi 45 giorni non potrà appoggiare il piede per terra, ma inizierà una lenta fisioterapia. Ci vogliono pazienza e forza. E' difficile stimare il recupero, tra qualche mese potrà rimettere gli sci ai piedi". Come sta a livello morale? "Ai tifosi diciamo che tornerà, di testa è arrivata più consapevole di essersi fatta male. Non ha avuto un crollo psicologico come quello prima delle Olimpiadi. L’ho vista arrabbiata ma tranquilla, non ha mai mollato un secondo".