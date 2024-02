Goggia già al lavoro: mostra la ferita sui social

Sofia Goggia è già al lavoro dopo l'operazione alla gamba destra per la frattura di tibia e malleolo riportata lunedì in allenamento. La bergamasca ha postato sui social una stories in cui mostra la cicatrice, con dedica speciale al medico della Fisi, Andrea Panzeri. Per la bergamasca anche un commosso ricordo di Elena Fanchini, a un anno dalla scomparsa

INFORTUNIO GOGGIA, LE NEWS