Discesa Crans Montana, vince Bassino. Brignone 2^

Crans Montana segna la rinascita di Marta Bassino. Per la prima volta in stagione la 27enne cuneese è salita sul podio in Coppa del Mondo e l'ha fatto in grande stile, vincendo la seconda discesa libera sulle nevi svizzere. Un risultato straordinario di Bassino che in carriera non aveva mai vinto in discesa, specialità dove vantava solo un secondo posto nel 2020 a Bansko. La piemontese ha pennellato la discesa sulla pista del Mont Lachaux, grazie a delle linee perfette nel tratto tecnico e una grande scorrevolezza nel piano. Per Bassino è la settima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima dal gigante al Sestriere a dicembre 2022. Non solo Marta, però, a impreziosire il sabato azzurro a Cran Montana ci ha pensato Federica Brignone, seconda e unica a essere rimasta sotto il secondo di distacco da Bassino. Terzo posto, invece, per Lara Gut Behrami, lontana più di un secondo. Completa la grande prova di squadra in casa Italia il quinto posto di Laura Pirovano, lontana solo 13 centesimi dal podio.

