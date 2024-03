Con la vittoria ottenuta nel superG di Kvitfjell, in Norvegia, Federica sale a 25 successi in carriera, scavalcando Thoeni e Sofia Goggia: “Questi record sono incredibili -le parole della campionessa a Sky Sport- Per me è un orgoglio, seguo le statistiche ma finché non avrò finito non voglio tirare una riga: guarderò i numeri solo quando dirò basta con le gare di sci. Spero di continuare a migliorare questi primati, penso e spero di fare ancora bei risultati”



SCI, VITTORIE ITALIANE: BRIGNONE SUPERA GOGGIA E THOENI