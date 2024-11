A pochi giorni dal via della nuova stagione di Biathlon, la nostra straordinaria atleta, detentrice della Coppa del mondo generale e delle Coppe di specialità nell'individuale e nell'inseguimento, si è raccontata in una lunga intervista alla nostra Dody Nicolussi, provando a ripercorrere tutte le difficoltà che ha dovuto superare negli ultimi anni per arrivare a questo clamoroso trionfo. Su Sky Sport Insider vi proponiamo il video della sua intervista integrale