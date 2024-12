Gigante Semmering, Brignone 1^ dopo prima manche

Brignone in testa dopo la prima manche sulla Panorama di Semmering (Austria): l'azzurra trova velocità e linee alte e chiude con 15 centesimi di vantaggio sull'elvetica Gut-Behrami. Vicina anche la svedese Hector, terza a 24 centesimi. Settimo posto a metà gara per Bassino. Alle 13 la seconda manche

Prima manche nel segno di Federica Brignone nel gigante di Semmering, in Austria. La valdostana è in testa a metà gara sulla pista Panorama: 1:02.28 il crono dell'azzurra che ha disputato un'ottima prova, con linee alte e grande velocità soprattutto nel tratto finale. Brignone ha 15 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami e 24 su Sara Hector. Settimo posto, invece, per Marta Bassino che ha pagato soprattutto nella parte alta. Tutto si risolverà nella seconda manche, in programma alle 13.