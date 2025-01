Brignone vince la discesa di St Anton. Pirovano 4^

Prima vittoria in carriera in discesa libera per Brignone che sulle nevi di St. Anton (con partenza abbassata) disputa una prova impeccabile. Quarta Laura Pirovano, sesta Lindsey Vonn. Caduta senza conseguenze per Goggia

SuperG, gigante, combinata e adesso anche la discesa libera. C'è una nuova specialità alla voce "gare vinte" in Coppa del Mondo da Federica Brignone. La valdostana ha vinto la discesa di Sankt Anton, in Austria, ottenendo così il 30° successo in carriera in CdM. Una prestazione impeccabile di Brignone che, dopo aver chiuso la prova cronometrata di giovedì al primo posto, ha fatto la differenza anche in gara, nonostante un tracciato più corto (il cancelletto di partenza è stato abbassato al superG). Federica ha fatto la differenza nel tratto centrale e in fondo con tanta velocità, chiudendo con 7 centesimi di vantaggio sulla svizzera Malorie Blanc, autentica rivelazione della gara, scesa con il pettorale 46. Terza la ceca Ester Ledecka. Quarto posto amaro, invece, per Laura Pirovano: la trentina ha accarezzato a lungo il sogno del primo podio in carriera in Coppa del Mondo, ma è stata beffata dall'inserimento con pettorale alto di Blanc.