SuperG St. Anton, vince Macuga. 3^ Brignone

Il giorno dopo la sua prima vittoria in discesa libera in Coppa del mondo Federica Brignone sale sul terzo gradino del podio nel SuperG sempre a St. Anton in Austria. L'azzurra si è dovuta inchinare all'americana Lauren Macuga, prima, ed alla ausriaca Stephanie Venier. Nuova caduta senza conseguenze per Sofia Goggia. Straordinaria Lindsey Vonn, che, tornata di recente all'attività agonistica, ha chiuso la gara in quarta posizione. Podio n. 73 in carriera per l'azzurra Federica Brignone arrivata terza in 1.18.43 nel difficilissimo superG di St. Anton dopo la strepitosa vittoria nella discesa di sabato. Con una vittoria ed un terzo posto. St. Anton ha riportato Federica in testa alla classifica generale di coppa del mondo con 479 punti. La vittoria a sorpresa è andata all'americana Lauren Macuga in 1.17.81, 22 anni e mai un podio, mentre seconda si è piazzata l'austriaca Stephanie Venier in 1.18.19. Entrambe, contrariamente a Brignone, hanno approfittato di una visibilità improvvisamente migliorata. La gara registra poi - oltre all'uscita anche in questo superG e sempre senza danni di Sofia Goggia - l'eccezionale 4/o posto in 1.18.75, della campionessa Usa Lindsey Vonn rientrata a 40 anni alle competizioni e dopo quasi sei anni di assenza. Martedi sera la prossima tappa con lo slalom speciale notturno di Flachau, sempre in Austria.