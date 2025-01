I Giochi saranno un'eredità di Milano-Cortina

Le gare si svolgeranno nelle sedi esistenti nei tre cluster in Valtellina, Trentino e Cortina, tornando in alcuni degli impianti sportivi che saranno utilizzati per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Gli Yog 2028 faranno parte dell'eredità di Milano Cortina 2026 e reinvestiranno in comunità con forti tradizioni di sport invernali. Il progetto è guidato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle amministrazioni delle Regioni Veneto e Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno del Governo, ed è in linea con i piani a lungo termine per accrescere il profilo delle Regioni come meta per gli sport invernali. La delegazione italiana all'Olympic House era composta da Giovanni Malagò, presidente del Coni e Membro del Cio in Italia, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Veneto, e i campioni olimpici Diana Bianchedi e Antonio Rossi.