Goggia pensa alla discesa: "Sarà diversa"

Sei centesimi. Per tanto è sfumato il podio mondiale in superG a Sofia Goggia. Un quinto posto amaro sulle nevi di Saalbach, come era accaduto nel 2013 a Schladming, quando al primo Mondiale chiuse al quarto posto a cinque centesimi dall'americana Mancuso, medaglia di bronzo. "Qualcuno deve essere ai piedi del podio ed oggi è toccato a me - ha spiegato Goggia al sito della Fisi - Ho fatto una buona gara, qualche imperfezione qua e là, credo di essermi giocata tutto nel salto finale, troppo a destra. Mi spiace per quei centesimi: è esattamente quello che ho fatto a Schladming nel 2013 quando al mio primo mondiale ero stato quarta". Goggia avrà l'occasione di rifarsi già sabato, quando è in programma la discesa libera: "La discesa sarà diversa da questo superG: oggi c’era una neve bella da spingere. In discesa ho tante cose da limare, da rivedere".