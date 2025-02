Tabanelli vince la Coppa del Mondo di big air

A un anno da Milano-Cortina 2026 l'Italia sogna in grande anche nel freestyle grazie a Flora Tabanelli. La 17enne emiliana ha vinto la Coppa del Mondo di big air, disciplina entrata nel programma olimpico da Pyeongchang 2018. Tabanelli ha conquistato aritmeticamente la classifica di specialità grazie al secondo posto ad Aspen, negli Stati Uniti, con il punteggio di 175,25 punti, alle spalle della canadese Megan Oldham. Per l'azzurra è il quinto podio in una stagione da protagonista assoluta: una vittoria (la prima in Coppa del Mondo, a Kreischberg), tre secondi posti e un terzo posto. A questi risultati va aggiunto il trionfo agli X-Games (l'evento più importante del freestyle), prima italiana di sempre a riuscirci, con il fratello Miro che ha vinto la gara maschile nella stessa specialità.