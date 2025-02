Terza prova discesa: Brignone 4^, Goggia caduta

Quarto posto per Federica Brignone nell'ultima prova della discesa libera sulla "Ulli Maier". "Sono contenta, mi sono trovata bene" ha detto la valdostana. Caduta senza conseguenze, invece, per Sofia Goggia. La gara sabato alle 11.30, in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

Federica Brignone ancora protagonista nelle prove di discesa libera ai Mondiali di Saalbach. Dopo il terzo posto nella prima cronometrata e l'argento in superG, la valdostana ha chiuso al quarto posto l'ultima prova sulla Ulli Maier prima della gara in programma sabato alle 11.30. Brignone ha chiuso con 46 centesimi di ritardo sulla ceca Ester Ledecka, davanti a tutte con il crono di 1'42''44. Secondo posto nell'ultimo test per l'austriaca Puchner, terza la tedesca Aicher. " Sono contenta della mia prova perchè avevo un paio di cose da provare e sistemare, ho messo a posto alcuni pezzi, ho provato delle linee - ha detto Brignone al sito Fisi - Mi sono trovata bene ed ora vediamo cosa succede domani in gara. Nel nostro sport non è così scontato salire sul podio a un Mondiale : è vero che se guardo davanti la vittoria ieri è sfuggita per un decimo, ma alle mie spalle con due decimi in più sarei restata senza medaglia. Nella vita ho imparato a vedere il bicchiere mezzo pieno e questo mi ha permesso di essere qui oggi e di vivermela bene".

Caduta per Goggia: "In gara senza troppe pressioni"

Si è conclusa con una caduta, invece, la prova di Sofia Goggia. Scomposta dopo un salto nel tratto finale, Goggia è scivolata per fortuna senza conseguenze. La bergamasca si è poi rialzata ed è arrivata al traguardo sulle sue gambe. "È una discesa in cui non sono mai riuscita ad eccellere in nessuna prova – sono le parole della bergamasca – oggi farò un’ulteriore analisi e domani metterò in pista tutto, senza troppe pressioni. Ho rischiato su quel salto, non ho saltato bene e per fortuna non è successo nulla. Probabilmente non avevo gli sci sufficientemente piatti". Tra le altre azzurre, 13° posto per Nicol Delago (+1.70), 18° posto per Laura Pirovano (+2.15) e 25° posto per Elena Curtoni (+2.80)