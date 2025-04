Ufficiale, Lara Colturi continuerà a gareggiare per l'Albania. La Federazione albanese ha annunciato questa mattina che è stato trovato l'accordo con il giovane talento piemontese. Nelle ultime settimane, infatti, diverse erano le voci in merito a una trattativa in corso con l'Italia e a un cambio di nazionalità. Per evitare un anno di stop agonistico all'atleta, il cambio di nazionalità sarebbe dovuto però arrivare entro il primo maggio. "È stato raggiunto l'accordo con Lara Colturi per continuare a competere per l'Albania nella stagione 2025/26 (a partire quindi dai Giochi di Milano-Cortina 2026, ndr). I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione: oltre alla carriera sportiva, auguriamo a Lara successo a scuola visto che concluderà gli studi", ha scritto la Federazione albanese sui social.