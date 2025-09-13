Franzoso, caduta in Cile: è in coma farmacologico

Esplora tutte le offerte Sky
Brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso, a La Parva, Cile. Il 25enne  azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro. "Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della FISI è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione" si legge nel comunicato della Federazione

