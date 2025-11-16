Sci, Braathen in testa a Levi dopo la 1^ manche

Dopo lo slalom femminile di ieri, oggi tocca agli uomini scendere sulla pista finlandese di Levi, impegnati nella Coppa del mondo di sci alpino. La prima manche vede in testa Lucas Braathen Pineiro, seguito da Noel e Haugan. Scivola l'azzurro Vinatzer, rovinando una prestazione che poteva valere i primissimi posti in classifica: oltre a lui, sbagliano anche Matteo Canins e Tommaso Saccardi. L'unico tra gli italiani che prenderà parte alla seconda manche è Tobias Kastlunger, ventitreesimo. Alle 13 parte la seconda manche.