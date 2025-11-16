Sci, Braathen in testa a Levi dopo la 1^ manche

Sulla pista di Levi, in Finlandia, va in scena oggi lo slalom maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la prima nanche in testa il brasiliano Braathen Pinheiro, italiani in grande difficoltà
Dopo lo slalom femminile di ieri, oggi tocca agli uomini scendere sulla pista finlandese di Levi, impegnati nella Coppa del mondo di sci alpino. La prima manche vede in testa Lucas Braathen Pineiro, seguito da Noel e Haugan. Scivola l'azzurro Vinatzer, rovinando una prestazione che poteva valere i primissimi posti in classifica: oltre a lui, sbagliano anche Matteo Canins e Tommaso Saccardi. L'unico tra gli italiani che prenderà parte alla seconda manche è Tobias Kastlunger, ventitreesimo. Alle 13 parte la seconda manche.
Slalom maschile, la top 10 della prima manche
- 1. Lucas Braathen Pineiro BRA, 54.13
- 2. Clement Noel FRA, +0,41
- 3. Timon Haugan NOR, +0.49
- 4. Linus Strasser GER, +0.85
- 5. Eduard Hallberg FIN, +0.90
- 6. Atle Lie McGrath NOR, +0.96
- 7. Fabio Gstein AUT, +1.05
- 8. Steven Amiez FRA, +1.21
- 9. Henrik Kristoffersen NOR +1.23
- 10. Loic Meillard SVI, +1.32