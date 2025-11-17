Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brignone, ok al ritorno sugli sci dopo l'infortunio: Olimpiadi 2026 più vicine 

milano-cortina

Federica Brignone ha ricevuto dai medici il via libera per tornare sugli sci dopo il brutto infortunio dello scorso 3 aprile in Val di Fassa. Un passo importante che le consente di guardare con più ottimismo a una sua possibile partecipazione alle Olimpiadi di casa a Milano-Cortina

LE SCIATRICI PIÙ VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

Per Federica Brignone le Olimpiadi di Milano-Cortina sono più vicine. La sciatrice azzurra, vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo ma ferma dallo scorso 3 aprile dopo il brutto incidente ai campionati italiani, ha ricevuto l'ok medico per rimettere gli sci. Si tratta del primo grande passo in vista dei Giochi olimpici in casa al via dal 6 febbraio. Incassato il lasciapassare dei dottori, sarà Brignone stessa ora a decidere quando tornare sugli sci, a seconda delle sue sensazioni. L'obiettivo è non forzare e cercare di raggiungere la migliore forma possibile in 1 mese a partire da quando tornerà sulla neve. Certo, non potrà essere al top della forma, ma in caso di partecipazione punterà almeno ad avere una buona condizione fisica che le consenta di essere competitiva. Nella caduta in Val di Fassa dello scorso aprile Brignone si era procurata la frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da lì è iniziata la riabilitazione con due sole parole in testa: Milano-Cortina. Obiettivo che ora sembra più vicino. 

Leggi anche

Bezzecchi fa la pole, applaude anche Brignone

Le parole a Sky: "Sono migliorata, ce la sto mettendo tutta"

Nell'ultima settimana Brignone è stata ospite sia alle Atp Finals di Torino, dove ha avuto modo di parlare con Jannik Sinner, che a Valencia, accolta dal box Aprilia per l'ultima tappa stagionale del Motomondiale. In Spagna ha raccontato il suo attuale stato d'animo: "Ultimamente sto migliorando tantissimo e sto iniziando a prepararmi atleticamente, caricando un po' su questa maledetta gamba infortunata. Ho il sogno di tornare per quest'inverno e ce la sto mettendo tutta. Milano-Cortina? Ci proverò fino all'ultimo, poi vedremo"

Altri Sport: Altre Notizie

Brignone, ok a mettere gli sci: Giochi più vicini

milano-cortina

Federica Brignone ha ricevuto dai medici il via libera per tornare sugli sci dopo il brutto...

Sci, Braathen vince lo slalom maschile a Levi

Sci

Sulla pista di Levi, in Finlandia, è andato in scena lo slalom maschile, valido per la Coppa del...

Uim Xcat show, prima assoluta in Kuwait

MONDIALE

Per la prima volta il Campionato del Mondo Uim Xcat approda in Kuwait, portando sulle acque del...

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Levi

Sci

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Levi. La statunitense - al successo numero 102 in coppa del...

Lo show dello Stihl Timbersports

IL MONDIALE

Oltre 6mila spettatori all'Allianz Cloud Arena di Milano per il World Championship 2025 Stihl...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS