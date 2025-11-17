Per Federica Brignone le Olimpiadi di Milano-Cortina sono più vicine. La sciatrice azzurra, vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo ma ferma dallo scorso 3 aprile dopo il brutto incidente ai campionati italiani, ha ricevuto l'ok medico per rimettere gli sci . Si tratta del primo grande passo in vista dei Giochi olimpici in casa al via dal 6 febbraio. Incassato il lasciapassare dei dottori, sarà Brignone stessa ora a decidere quando tornare sugli sci, a seconda delle sue sensazioni. L'obiettivo è non forzare e cercare di raggiungere la migliore forma possibile in 1 mese a partire da quando tornerà sulla neve. Certo, non potrà essere al top della forma, ma in caso di partecipazione punterà almeno ad avere una buona condizione fisica che le consenta di essere competitiva. Nella caduta in Val di Fassa dello scorso aprile Brignone si era procurata la frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Da lì è iniziata la riabilitazione con due sole parole in testa: Milano-Cortina. Obiettivo che ora sembra più vicino.

Le parole a Sky: "Sono migliorata, ce la sto mettendo tutta"

Nell'ultima settimana Brignone è stata ospite sia alle Atp Finals di Torino, dove ha avuto modo di parlare con Jannik Sinner, che a Valencia, accolta dal box Aprilia per l'ultima tappa stagionale del Motomondiale. In Spagna ha raccontato il suo attuale stato d'animo: "Ultimamente sto migliorando tantissimo e sto iniziando a prepararmi atleticamente, caricando un po' su questa maledetta gamba infortunata. Ho il sogno di tornare per quest'inverno e ce la sto mettendo tutta. Milano-Cortina? Ci proverò fino all'ultimo, poi vedremo".