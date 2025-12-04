A prendere la parola è ora Giovanni Malagò presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. "Milano-Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali", ha ricordato Malagò. "Milano-Cortina sarà anche l'edizione dei Giochi Olimpici invernali più equilibrata nella storia dal punto di vista del genere, sottolineando l'impegno del Movimento olimpico a promuovere il cambiamento e la diversità". Il presidente della Fondazione Milano-Cortina ha poi evocato la lunga staffetta della Fiamma sul suolo italiano: "Sarà un'incredibile avventura di 63 giorni, che toccherà 60 città, 300 paesi, 110 province, 20 regioni e tutti i siti italiani patrimonio dell'Unesco. Coprirà 12.000 km e vedrà la partecipazione di 10.001 tedofori. Mentre la fiamma olimpica si farà strada dal Colosseo di Roma alle vette del Monte Rosa e dall'isola di Lampedusa ai canali di Venezia, porterà con sé un messaggio di unità e resilienza che trascenderà i confini e le generazioni". Malagò ha concluso: "Dopo due decenni di attesa, la fiamma olimpica torna in Italia e non vedo l'ora di dare il benvenuto a voi e al mondo intero a Milano-Cortina il prossimo anno"