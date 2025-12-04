È il giorno dell'arrivo in Italia della fiamma olimpica, nuovo passo verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. In mattinata si è svolta ad Atene la cerimonia di consegna da parte del Comitato Olimpico greco, presenti anche Jasmine Paolini e Filippo Ganna. Alle 17 la torcia sarà a Roma e alle 18 verrà accolta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Vetrata del Cortile d'onore del Palazzo del Quirinale. Collegamenti in diretta su Sky Sport 24
Il programma del pomeriggio
Inizia il viaggio verso Roma
Da Atene a Roma: inizia il viaggio della fiamma olimpica. La fiamma è stata custodita in una lanterna ad olio, dove viaggerà, a bordo di un volo di Ita Airways, per atterrare oggi alle 17 nell'areoporto di Fiumicino a Roma
La consegna della fiaccola olimpica all'Italia
Dalla fiamma del braciere olimpico, la 'grande sacerdotessa', interpretata dall'attrice greca Mary Mina, ha acceso l'ultima torcia e l'ha consegnata al presidente del Comitato olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos. Dalle sue mani la fiamma è passata, tra gli applausi, in quella del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò
Milano-Cortina, le origini della fiamma olimpica invernale
Il discorso di Malagò
A prendere la parola è ora Giovanni Malagò presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. "Milano-Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali", ha ricordato Malagò. "Milano-Cortina sarà anche l'edizione dei Giochi Olimpici invernali più equilibrata nella storia dal punto di vista del genere, sottolineando l'impegno del Movimento olimpico a promuovere il cambiamento e la diversità". Il presidente della Fondazione Milano-Cortina ha poi evocato la lunga staffetta della Fiamma sul suolo italiano: "Sarà un'incredibile avventura di 63 giorni, che toccherà 60 città, 300 paesi, 110 province, 20 regioni e tutti i siti italiani patrimonio dell'Unesco. Coprirà 12.000 km e vedrà la partecipazione di 10.001 tedofori. Mentre la fiamma olimpica si farà strada dal Colosseo di Roma alle vette del Monte Rosa e dall'isola di Lampedusa ai canali di Venezia, porterà con sé un messaggio di unità e resilienza che trascenderà i confini e le generazioni". Malagò ha concluso: "Dopo due decenni di attesa, la fiamma olimpica torna in Italia e non vedo l'ora di dare il benvenuto a voi e al mondo intero a Milano-Cortina il prossimo anno"
Il discorso di Kouvelos
Il presidente del Comitato Olimpico greco
L'accensione del braciere
Da parte dell'ultimo tedoforo, la pallanuotista greca Elena Xenaki
Protagonisti Paolini e Ganna
Due olimpionici tricolori d'eccezione, che completano l'ultimissima parte della staffetta
È il momento dei tre inni
Quello del Comitato Olimpico, poi quello italiano e quello greco. Intanto sono già pronti Jasmine Paolini e Filippo Ganna
Il passaggio allo stadio Panatenaico
L'arena che custodisce l'eredità di Pierre de Coubertin e le radici dell'olimpismo. Ad Atene sono presenti Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e il segretario generale Carlo Mornati. Ci sono anche i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianluca Lorenzi
La cerimonia di consegna su Sky Sport 24
L'accensione della fiamma olimpica
Cerimonia che si è svolta lo scorso 26 novembre, quando la torcia era stata affidata ai primi tedofori Petros Gkaidatzis e la nostra Stefania Belmondo. Tra i protagonista del percorso anche un'altra leggenda dello sport italiano, Armin Zoeggeler
Milano-Cortina, fiamma accesa: in Italia dal 4/12Vai al contenuto
Buonfiglio: "Milano-Cortina sarà un'Olimpiade meravigliosa"
Le parole del presidente del Coni
Il viaggio della fiamma in Italia
Da sabato 6 dicembre allo Stadio dei Marmi, dove prenderà il via un viaggio lungo 63 giorni con 60 tappe e 12mila km attraverso 110 province e oltre 300 comuni attraversati. Il percorso si concluderà nella serata del 6 febbraio 2026 a Milano con la cerimonia d'apertura allo stadio San Siro
Oltre 2mila km percorsi in 9 giorni
Quello di stamattina sarà l'ultimo atto in Grecia, dove si concluderà una staffetta che ha visto toccare sette regioni e coinvolto 450 tedofori
Nel pomeriggio al Quirinale
La cerimonia di consegna ad Atene
A partire dalle ore 10 italiane, quando ci sarà il passaggio della fiamma dal Comitato Olimpico greco a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. Presenti anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il segretario generale Carlo Mornati. Saranno protagonisti anche due olimpionici tricolori, Jasmine Paolini e Filippo Ganna
