In un’Italia sempre alla ricerca di eroi in cui rispecchiarsi e attraverso cui consolarsi, Deborah Compagnoni è sempre stata un punto fermo. Una presenza limpida e discreta, capace con disarmante semplicità di raggiungere le vette più alte dello sci mondiale. La campionessa si è raccontata nella nuova puntata di Federico Buffa Talks, la produzione originale Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 21 novembre su Sky Sport, in streaming su Now e disponibile on-demand