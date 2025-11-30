Biathlon, staffetta mista Oestersund: Italia 2^

L'Italia del biathlon conquista un altro secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Oestersund, in Svezia: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul podio nella staffetta mista, stesso risultato ottenuto dalle azzurre nella staffetta femminile di sabato 29 novembre. Vittoria per la Francia, che vince utilizzando solo sei ricariche in 1:05'16''15. Italia a +25''2 (8 ricariche): prestazione pressochè perfetta da parte di Hofer e ottimi segnali nel tiro a terra da parte di Wierer e Vittozzi. La Norvegia è terza a 1'05 con un giro e sette ulteriori ricariche. La tappa di Oestersund prosegue martedì 2 dicembre con la 15 km individuale femminile; la prova maschile di 20 km è prevista il giorno successivo, mercoledì 3 dicembre.