Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia

cdm

Altro secondo posto per l'Italia del biathlon nella tappa di Coppa del Mondo a Oestersund, in Svezia. Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora sul podio. Davanti agli azzurri trionfa la Francia

LA VITTORIA NELLA STAFFETTA FEMMINILE

L'Italia del biathlon conquista un altro secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Oestersund, in Svezia: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul podio nella staffetta mista, stesso risultato ottenuto dalle azzurre nella staffetta femminile di sabato 29 novembre. Vittoria per la Francia, che vince utilizzando solo sei ricariche in 1:05'16''15. Italia a +25''2 (8 ricariche): prestazione pressochè perfetta da parte di Hofer e ottimi segnali nel tiro a terra da parte di Wierer e Vittozzi. La Norvegia è terza a 1'05 con un giro e sette ulteriori ricariche. La tappa di Oestersund prosegue martedì 2 dicembre con la 15 km individuale femminile; la prova maschile di 20 km è prevista il giorno successivo, mercoledì 3 dicembre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Biathlon, staffetta mista Oestersund: Italia 2^

cdm

Altro secondo posto per l'Italia del biathlon nella tappa di Coppa del Mondo a Oestersund, in...

Mikaela Shiffrin vince slalom Copper Mountain

sci alpino

Mikaela Shiffrin conquista il terzo successo consecutivo in slalom. Nella gara di Copper Mountain...

Robinson vince gigante femminile Copper Mountain

sci alpino

La neozelandese si impone in Colorado, nel secondo gigante femminile di coppa del mondo. Robinson...

Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

BIATHLON

Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta...

Slalom gigante, vince Brennsteiner. 5° Vinatzer

Copper Mountain

Nella prova dello slalom gigante di Copper Mountain, arriva il primo trionfo a 34 anni di Stefan...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS