Skicross, doppietta Deromedis-Zorzi in Francia

Deromedis e Zorzi, doppietta Italia nella gara di Coppa del mondo di skricross

val thorens

Simone Deromedis vince la prima gara stagione di Coppa del Mondo di skicross in Val Thorens (Francia) davanti al connazionale Edoardo Zorzi, nella prima big final di sempre con due azzurri. "Ho perso un paio di mesi fa mio nonno e dedicargli una vittoria per me rappresentava una motivazione ulteriore" ha detto Deromedis, al sesto successo in carriera in CdM

L'Italia dello skicross brilla nella prima tappa di Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia). Una storica doppietta azzurra nella prima gara con la vittoria di Simone Deromedis davanti a Edoardo Zorzi. Una big final - la prima di sempre in CdM con due italiani - dominata dal trentino e il bergamasco che hanno chiuso davanti al francese Youri Duplessis-Kergomard. Deromedis prende subito il comando, Zorzi lo segue e i due francesi Tchiknavorian e Duplessis-Kergomard si intralciano tra loro. La fuga azzurra arriva fino al tragurdo, con Duplessis che tenta invano di ricucire lo strappo. Per Deromedis, 25enne delle Fiamme Gialle, è il sesto successo in carriera in Coppa del Mondo, il secondo in Val Thorens dopo lo scorso anno. Per Zorzi, invece, è il primo podio in carriera nel massimo circuito.

Deromedis: "Vittoria per mio nonno"

"Per me questa gara è speciale - il commento di Deromedis - ho perso un paio di mesi fa mio nonno e dedicargli una vittoria per me rappresentava una motivazione ulteriore. Ed è speciale essere sul podio con Edoardo che meritava un simile successo: abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sono partito bene, ho sempre sciato al meglio e sono davvero contento di quello che sono riuscito a fare oggi". Venerdì gara-2 a partire dalle 12.30: in gara ci saranno Deromedis, Zorzi, Zuech,  Cazzaniga e Tomasoni nel maschile e Jole Galli nel femminile.

Gisin, brutta caduta a St.Moritz: è in ospedale

