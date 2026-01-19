Federica Brignone ha parlato in conferenza stampa. Torna in gara domani nel gigante di Kronplatz: "La pista mi piace molto, ma non ho nessuna pretesa di risultato. Voglio testare la mente e le condizioni della gamba". A proposito dell'infortunio: "Nelle prime sciate di dicembre pensavo di non farcela, non c'è giorno in cui non senta dolore". Ha deciso di gareggiare già prima delle Olimpiadi: "Non ho mai avuto paura di fallire. Me la sentivo e sono qui, al momento i miei programmi vanno di settimana in settimana"
L'infortunio ha cambiato qualcosa nel tuo modo di relazionarti con gli sci?
"Questa è una delle parti più difficili. In questi ultimi anni ho lavorato molto su quest’aspetto a livello mentale. Per quello che mi è successo, al momento mi fido della mia tecnica e del mio controllo sugli sci. Questo è oro, io sono una maniaca del controllo ma io nella mia sciata voglio avere sempre tutto controllo. So che l’episodio dell’infortunio è stato sfortunato, indipendentemente dalla mia volontà”
A proposito di ferraglia, corri con qualche scudo o protezione particolare sul ginocchio?
"Scio senza tutore. Ho solo dei tessuti che tengono più caldo il ginocchio, non ho nulla che mi immobilizzi. Dal primo giorno ho deciso che avrei sciato in condizioni normali per il mio ginocchio. Se domani vedo che non me la sento, nessun problema. Posso fermarmi"
Cosa ti tranquillizza e cosa ti preoccupa in vista di domani?
“Il pensiero positivo riguarda il fatto che sono qua e domani sarò davanti a un cancelletto di partenza, andando oltre le aspettative di tutti. La paura chiaramente è quella che qualcosa non funzioni dentro la mia gamba, ho ancora dentro tutta la ferraglia”
Hai mai pensato di non farcela?
“Tutti i giorni ho pensato di non farcela per un momento. Forse il momento più difficile è stato quando ho rimesso gli sci da gigante. Momenti facili invece non ne ho mai avuti finora”
Qual è stata la cosa peggiore per te durante questo periodo? Ti eri data una deadline per decidere sul rientro?
"Finora la cosa più terribile per me riguardava la possibilità che l'infortunio pregiudicasse anche la mia vita normale. Per questo parte sci è passata totalmente in secondo piano”
Quest'anno ci sono stati molti gravi infortuni nello sci. Cosa ne pensi?
"Vero, quest’anno ci sono stati più infortuni del solito e rispetto al passato hanno avuto più attenzioni mediatiche visto che si trattava di grandi campionesse. Nello sci però gli infortuni ci sono sempre stati e nessuno può pensare di sciare senza la paura di farsi male, è un aspetto del nostro sport che bisogna accettare. Fa parte del fascino di questo sport e per questo considero gli sciatori degli eroi”
Hai mai provato queste sensazioni?
"So di non dover dimostrare nulla a nessuno. Domani sarà la prima gara ma non come a Solden, quando la notte prima non dormo per l'agitazione dell'esordio. Saranno emozioni nuove, mai provate"
La Federazione avrebbe preferito che tornassi direttamente in pista alle Olimpiadi?
"Non ho mai avuto istinti conservativi. Preferisco fallire che non agire per paura di fallire. Mi sono confrontata con il mio staff e ho deciso di gareggiare qui per mettermi alla prova. L'obiettivo poi è andare a Cortina e in base alle sensazioni decidere se are altre gare prima, durante e dopo le Olimpiadi. Se sono qui è per gareggiare"
Finora qual è il livello delle avversarie nel gigante, la tua specialità?
"Il gigante è diventata una disciplina molto fisica e difficile negli ultimi anni. Ho visto le gare finora ma finchè non gareggio è molto difficile rendermi conto del livello generale. Al momento non mi sembra di aver visto nulla di speciale"
Senti ancora tanto dolore?
"Non c'è giorno in cui finora non abbia provato dolore dal momento dell'infortunio. Non solo sugli sci, ma anche nella vita di tutti i giorni. A volte il dolore è maggiore, in altre situazioni è inferiore. Se è troppo, non salgo sugli sci"
Quando hai iniziato a capire che ce l'avresti fatta?
"Nessun atleta è mai sicuro al 100% nel nostro sport di partecipare ai Giochi finché non è al cancelletto di partenza, tuttora non sono sicura. A dicembre ho rimesso gli sci da turismo. Poi quando ho messo quelli da gigante è stato un disastro. Nella seconda metà del mese ho iniziato a vedere un po' di luce, è stata veramente tosta".
Qual è il tuo programma?
"Dipende molto da come andrà domani a livello di dolore e sensazioni. Mi sposterò poi a Cortina per allenarmi un po' di più sulla velocità. Dopo i due giorni a Dobbiaco ho deciso di iscrivermi qua. Finora i miei programmi sono stati sempre settimanali, non a lungo termine. Non possiamo fare altrimenti. Non ho mai fatto finora salti e dossi"
Come stai dopo i test degli ultimi giorni?
"Mi sono allenata a Cortina e poi a Dobbiaco. Ho solo 10 giorni all'attivo tra i pali, pochi. In Val di Fassa ho lavorato sulla velocità. Ho fatto un programma diverso dal solito. Il gigante è la prova in cui sento più dolore anche se è la gara che mi viene meglio, sulla velocità sento meno dolore. Finora ogni giorno è come se fosse un test, non ho svolto una vera preparazione. Domani voglio tornare a gareggiare, ma non ho paura di non ottenere un risultato"
Quali sono le tue emozioni per il ritorno?
"Non c'è posto migliore per tornare in gara. La pista di Kronplatz mi è sempre piaciuta. Sono qui per testare mente, corpo e gamba. Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Essere in gara domani sarà già un successo e tutto ciò che verrà di più sarà guadagnato"
Brignone sarà portabandiera
La sciatrice sarà anche portabandiera azzurra nella cerimonia d'apertura prevista a Cortina assieme al giocatore di curling Amos Mosaner. La pattinatrice Arianna Fontana e il fondista Federico Pellegrino invece saranno i portabandiera nella cerimonia di Milano. Ecco tutti i portabandiera italiani nella storia
L'ultima intervista di Brignone a Sky Sport
A Dody Nicolussi aveva raccontato le sue sensazioni sul recupero dall'infortunio, le emozioni di essere portabandiera a Milano-Cortina e tanto altro ancora
La diagnosi dell'infortunio
Brignone aveva rimediato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, della testa del perone sinistro e la lesione del legamento crociato anteriore e dei legamenti mediali
Il ritorno dopo l'infortunio
Se Brignone dovesse gareggiare domani, tornerebbe in pista a 292 giorni dal terribile inforunio dello scorso 3 aprile in Val di Fassa
Si annuncia il ritorno?
Brignone dovrebbe annunciare il ritorno in gara nel gigante di Coppa del Mondo previsto domani a Kronplatz, in Alto Adige
Buongiorno a tutti. Alle 12 Federica Brignone parlerà in conferenza stampa da San Virgilio di Marebbe. Avviciniamoci insieme all'appuntamento