È il giorno del ritorno in gara di Federica Brignone. L'azzurra, reduce dal grave infortunio dello scorso aprile (frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone) parteciperà allo slalom gigante di Kronplatz al via alle 10.30. La gara a Plan de Corones è un passo importante verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. "Voglio testare la mente e le condizioni della gamba", ha dichiarato Brignone in conferenza stampa