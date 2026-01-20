È il giorno del ritorno in gara di Federica Brignone. L'azzurra, reduce dal grave infortunio dello scorso aprile (frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone) parteciperà allo slalom gigante di Kronplatz al via alle 10.30. La gara a Plan de Corones è un passo importante verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. "Voglio testare la mente e le condizioni della gamba", ha dichiarato Brignone in conferenza stampa
Pista in condizioni perfette: le ultime da Dody Nicolussi
Dody Nicolussi, inviata di Sky Sport a Plan de Corones, ha svolto una ricognizione pre-gara. Giornata perfetta con un cielo sereno, la pista è eccezonale e non potevano esserci condizioni migliori per il ritorno di Federica Brignone.
Federica Brignone è pronta a tornare in pista. L'azzurra, assente dallo scorso aprile a causa di un brutto infortunio, prenderà parte allo slalom gigante di Kronplatz. Si parte alle 10.30, nel liveblog di skysport.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.