Coppa del mondo di sci, Nicol Delago vince la discesa femminile a Tarvisio

Sci

Una superba Nicol Delago trionfa nella discesa libera femminile di Tarvisio con il tempo di 1:46.28 e conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Alle sue spalle la tedesca Weidle-Winkelmann e l'intramontabile amercana Vonn. Ottima prova di tutta la squadra azzurra: Laura Pirovano sesta, Nadia Delago decima e Sofia Goggia undicesima.

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO

L'azzurra Nicol Delago ha vinto la discesa di coppa del mondo di Tarvisio. La gardenese di 30 anni, dopo il miglior tempo nella prova di ieri sulla pista Di Prampero, ha ottenuto così in Italia la sua prima vittoria proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Con il tempo di 1.46.28, Delago ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e la campionessa americana Lindsey Vonn. Poco più indietro l'altra azzurra Laura Pirovano, sesta a pari merito con la statunitense Breezy Johnson. Poi, decima, Nadia Delago, sorella minore di Nicol, e 11^ Sofia Goggia che nelle prove non era suo agio in una libera adatta alle scivolatrici. 

L'ordine d'arrivo: 

  • 1) Nicol Delago (ITA) 1:46.28
  • 2) Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0.20
  • 3) Lindsey Vonn (USA) +0.26
  • 4) Nina Ortlieb (AUT) +0.42
  • 5) Emma Aicher (GER) +0.80
  • 6)Breezy Johnson (USA) +0.85
  • 6) Laura Pirovano (ITA) +0.85
  • 8) Ilka Syuhec (SLO) +1.06
  • 9) Marte Monsen (NOR) +1.12
  • 10) Nadia Delago (ITA) +1-15
  • 11) Sofia Goggia (ITA) +1.35
  • 11) Mirjam Puchner (AUT) +1.35
  • 13) Jacqueline Wiles (USA) +1.43
  • 14) Kajsa Lie (NOR)  +1.49
  • 15) Corinne Suter (SUI) +1.50

 

