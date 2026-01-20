Brignone: "Finalmente sono tornata anche io. E ora a Cortina per testare la velocità"

Complimenti, sono arrivati da tutto il mondo. Una grandissima giornata, un grande ritorno. Quanta soddisfazione c’è oggi per te?

"Sono molto soddisfatta, soprattutto di aver rimesso gli sci. Alla fine, in gara è stata un’emozione talmente grande che non penso sarei riuscita a sopportare tutto questo ai Giochi, dove la pressione è ancora peggio. Quindi sono molto contenta di averlo fatto. Venire qua davanti a questo pubblico è stata tostissima, ma è stato molto bello".

Seconda manche difficile, anche perché sei entrata nell’ombra come tutte le altre sul finale. Quanto ti sei trovata più in assetto rispetto alla prima, visto che lo spazio era molto angolato?

"Sì, la seconda era tracciata un po’ più facile per fortuna e ho trovato un po’ di più il ritmo. Però mi accorgo che mi mancano i passaggi: faccio due o tre porte "a tutta", ma alla quarta freno ancora un po'. Sento che nei passaggi difficili, invece di spingere al massimo come l'anno scorso, mi tengo ancora un po’ perché non so bene come affrontarli. Ma l’allenamento serve a questo, se no non lo farebbe nessuno. Sicuramente mi mancano tanti passaggi; ho talmente voglia di mettere dentro un po' di gas... Siamo arrivati qua sciando pochissimo e facendo quasi niente, quindi è veramente un ottimo risultato".

È proprio per questo, Federica: hai lavorato poco ma hai sempre seguito il tuo programma, cercando di ascoltarti dall'inizio alla fine, 24 ore su 24. A questo punto, questo test che hai superato a che cosa ti porta? Ti vedremo nelle prossime gare? Vuoi passare alla velocità prima di tornare al gigante, ovviamente in ottica Olimpiadi di Milano-Cortina? Qual è il tuo programma oggi?

"Fare più passaggi possibili per essere più veloce, perché alla fine adesso si tratta di quello. Fermo restando che devo rispettare il mio corpo e la mia gamba: purtroppo non posso permettermi di fare il lavoro che facevo gli altri anni, è tutto diverso. Al momento ho bisogno di "macinare" porte, quindi andrò a fare allenamento, a testarmi sulla velocità e a vedere se sono in grado di entrare in gara anche lì. Vedremo poi col tempo, giorno per giorno, però ad oggi l'idea è di andare a Cortina a fare velocità. Finalmente sono tornata anche io!".