Snowboard, March e Dalmasso secondi nel gigante misto a Simonhohe

L'Italia del parallelo continua a convincere. Nella tappa austriaca di Simonhohe , il duo composto dal 39enne Aaron March e dalla 28enne Lucia Dalmasso ha regalato un’altra prestazione da incorniciare, con il secondo posto nel parallelo a squadre misto . La cavalcata degli azzurri si è interrotta soltanto nella finale principale , dove la coppia ha dovuto cedere il passo ai padroni di casa del team Austria 4 (Andreas Prommegger-Sabine Payer) . A completare il podio, in terza posizione, si sono classificati gli Stati Uniti . Il secondo posto conferma lo status dell'Italia di potenza mondiale dello snowboard: con questo risultato, il numero complessivo di podi raccolti dagli azzurri in questa prima parte di stagione sale a quota 25.

I risultati degli altri azzurri

Le altre due coppie azzurre si sono invece fermate ai quarti. Il team Italia 1 di Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont è stato superato dagli Stati Uniti e ha chiuso al quinto posto, mentre i vincitori finali di Austria 4 hanno interrotto il cammino del team Italia 3 di Gabriel Messner e Jasmin Coratti, sesti nella classifica finale. La Coppa del Mondo si sposta ora in Slovenia, a Rogla, dove sabato 31 gennaio è in programma l'ultimo gigante parallelo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.