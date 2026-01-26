Crans Montana, le azzurre con il lutto al braccio nelle gare di Coppa del mondo di scicoppa del mondo
Le ultime gare di Coppa del mondo femminile prima della pausa olimpica si svolgeranno nella località svizzera dove si è verificata la tragedia di Capodanno. Le azzurre in gara in discesa e superG, tra cui Brignone e Goggia, scenderanno con il lutto al braccio, in ricordo delle vittime. Previste anche altre iniziative da parte degli organizzatori: assenza di sponsor in pista, annullamento degli eventi collaterali
Lutto al braccio in memoria delle vittime della tragedia di Crans Montana, per le sciatrici azzurre che nel fine settimana gareggeranno nella località svizzera dove si è verificato il terribile incendio di Capodanno. Questo, come riferisce l’agenzia Ansa, per ricordare le 40 vittime del rogo in cui hanno perso la vita anche sei italiani e che ha provocato oltre cento feriti anche molto gravi. Durante le gare della Coppa del mondo di sci femminile, in programma nel weekend sulla pista svizzera, le atlete italiane, tra cui Federica Brignone e Sofia Goggia, gareggeranno con il lutto al braccio. Sono previste dagli organizzatori anche altre iniziative in ricordo delle vittime di Capodanno: tra queste l'assenza degli sponsor in pista e l'annullamento di eventi collaterali. Nel fine settimana a Crans Montana -nelle ultime gare femminili prima di Milano-Cortina- è previsto un doppio appuntamento: una discesa venerdì e un supergigante il sabato.
Crans Montana, al via anche Brignone e Goggia
Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo a Crans Montana. Venerdì alle 10 è in programma la discesa, sabato alle 11 il supergigante: saranno le ultime gare prima della pausa olimpica dei Giochi di Milano-Cortina. Le azzurre in gara saranno Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. Sulla pista svizzera dove si disputeranno i Mondiali del 2027, Brignone si è imposta in quattro occasioni (sempre in combinata nel 2017, 2018, 2019 e 2020) ed è complessivamente salita sul podio in nove volte, Sofia Goggia ha vinto la discesa nel 2023, due volte nel 2021 e nel 2019 ed è stata terza nel 2022, Marta Bassino ha preceduto tutte in discesa nel 2024, Elena Curtoni fu seconda in supergigante nel 2017 e terza in discesa nel 2021.