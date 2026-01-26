Lutto al braccio in memoria delle vittime della tragedia di Crans Montana , per le sciatrici azzurre che nel fine settimana gareggeranno nella località svizzera dove si è verificato il terribile incendio di Capodanno . Questo, come riferisce l’ agenzia Ansa , per ricordare le 40 vittime del rogo in cui hanno perso la vita anche sei italiani e che ha provocato oltre cento feriti anche molto gravi. Durante le gare della Coppa del mondo di sci femminile , in programma nel weekend sulla pista svizzera, le atlete italiane, tra cui Federica Brignone e Sofia Goggia , gareggeranno con il lutto al braccio. Sono previste dagli organizzatori anche altre iniziative in ricordo delle vittime di Capodanno: tra queste l' assenza degli sponsor in pista e l' annullamento di eventi collaterali . Nel fine settimana a Crans Montana -nelle ultime gare femminili prima di Milano-Cortina - è previsto un doppio appuntamento: una discesa venerdì e un supergigante il sabato.

Crans Montana, al via anche Brignone e Goggia

Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo a Crans Montana. Venerdì alle 10 è in programma la discesa, sabato alle 11 il supergigante: saranno le ultime gare prima della pausa olimpica dei Giochi di Milano-Cortina. Le azzurre in gara saranno Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. Sulla pista svizzera dove si disputeranno i Mondiali del 2027, Brignone si è imposta in quattro occasioni (sempre in combinata nel 2017, 2018, 2019 e 2020) ed è complessivamente salita sul podio in nove volte, Sofia Goggia ha vinto la discesa nel 2023, due volte nel 2021 e nel 2019 ed è stata terza nel 2022, Marta Bassino ha preceduto tutte in discesa nel 2024, Elena Curtoni fu seconda in supergigante nel 2017 e terza in discesa nel 2021.