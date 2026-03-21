La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la gara di discesa vinta da Dominik Paris in 1:45.37 (è la 25esima vittoria in carriera). Dietro di lui Von Allmen e Kriechmayr. Per gli azzurri, Alliod 8°, Schieder 10° e Franzoni 11°. Più in basso Casse e Innerhofer. Con questa vittoria Paris scavalca Franzoni nella classifica specialità e si posiziona al terzo posto

L'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. E' la sua settima vittora su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25/a in carriera e soprattutto la 20/a in discesa: ora è da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è' soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. Con questa vittoria Domme, scavalcando il compagno di squadra Giovanni Franzoni, sale anche sul terzo gradino del podio dei migliori velocisti della stagione. Secondo posto per lo svizzero Franio Von Allmen in 1.45.56 e terzo per l'austriaco Vincent Kriechmayr in1.45.97. Per lo squadrone azzurro l'Italia ha in classifica anche il valdostano Benjamin Alliod buon ottavo in 1.46.49, Florian Schieder 10/o in 1.46.64 , Giovanni Franzoni 11/o in 1.46.68, Mattia Casse 20/o in 1.47.82 ed il sempre solido veterano Christof Innerhofer 21/o in 1.48.07. Domani sulla stessa pista di Kvittfjell tocca al SuperG, con anche questa coppa già assegnata allo svizzero Marco Odermatt (oggi 7/o) e con gli azzurri Franzoni e Paris che possono puntare al terzo gradino del podio stagionale anche in questa disciplina.