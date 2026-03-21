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Pellegrino, l’ultimo ruggito: vince a Lake Placid e chiude la carriera da Re

Sci

L'azzurro chiude la sua ultima sprint internazionale con un successo precedendo nella gara a tecnica libera il norvegese Heggen e lo svedese Grahn. Con i punti conquistati, Pellegrino ha centrato il terzo posto sia in classifica generale sia nella coppa di specialità

Una zampata. Da campionissimo qual è. Federico Pellegrino ha deciso di salutare lo sci di fondo vincendo l’ultima sprint della sua carriera: la gara in tecnica libera di Lake Placid negli Usa (a cui era assente il norvegese Klaebo). Un successo importante (il 18° vittoria in Coppa del Mondo) e, con i 112 punti incassati tra qualificazioni, l’azzurro ha centrato il terzo posto sia in classifica generale sia nella coppa di specialità. Secondo nelle qualificazioni, Pellegrino ha agguantato in scioltezza i quarti superando le semifinali col brivido grazie al miglior tempo di ripescaggio. E all’ultimo atto la zampata vera con vittoria staccando il norvegese Lars Heggen di 1’’24 e lo svedese Grahn di 1’’28. Fuori ai quarti gli altri azzurri. Martino Carollo 14°, Elia Barp 23°, Davide Graz 29° e Simone Mocellini 30°.

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