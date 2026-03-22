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Coppa del mondo di sci, il SuperG maschile: vince Paris

Sci

Dopo la vittoria nella discesa libera, Dominik Paris si è aggiudicato anche il SuperG maschile di Lillehammer. Dietro di lui Kriechmayr e Haaser. Tra gli azzurri, quinto posto per Franzoni. Nono Casse e 12° Bosca; infine Innerhofer al 18° posto

LA STARTLIST E I RISULTATI - SUPERG, GOGGIA VINCE LA COPPA DI SPECIALITA'

Fantastica doppietta dell'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo nella discesa di sabato, ha vinto in 1.26.81 anche il SuperG delle finali di Coppa del mondo a Lillehammer. Domme ripete così la doppietta che aveva realizzato anche lo scorso anno sulla stessa pista Olympia. Ottiene la sua vittoria n. 26 in carriera e l'ottava a Lillehammer quando gli manca neppure un mese ai 37 anni di età. Con lui sul podio gli austriaci Vincent Kriechmayr in 1.26.88 e Raphael Haaser in 1.27.19. Quinto tempo in 1.27.67 poi per Giovanni Franzoni che ("con un po' di amaro in bocca") non riesce così a salire sul terzo gradino del podio finale di specialità. In classifica per l'Italia anche Mattia Casse 9/o in 1.28.23, Guglielmo Bosca 12/o in 1.28.60 e Christof Innerhofer 18/o in 1.28.77 ma davanti al campione svizzero Marco Odermatt ovviamente più che sazio per aver già vinto tutte le coppe esclusa quella di specialità. Martedì alle Finali toccherà allo slalom gigante, disciplina in cui l'Italia non ha in questo momento grandi aspettative.

FOTOGALLERY

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sci alpino

CdM: Franzoni 4° nella classifica di SuperG

Dopo aver vinto la discesa libera, Dominik Paris si è imposto anche in Super G. Quinto posto per lui nella classifica di specialità, dietro Franzoni fermo al quarto posto. Qui tutte le classifiche maschili dell'ultima Coppa del Mondo di sci alpino SUPERG FEMMINILE -  SUPERG MASCHILE 

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La classifica

1-Dominik Paris (ITA) 1:26.81
2-Vincent Kriechmayr (AUT) +0.07
3-Raphael Haaser (AUT) +0.38
4-Alexis Monney (SUI) +0.66
5-Giovanni Franzoni (ITA) +0.86
6-Stefan Rogentin (SUI) +0.93
7-Fredrik Moeller (NOR) +1.09
8-Marco Schwarz (AUT) +1.25
9-Mattia Casse (ITA) +1.42
10-Franjo Von Allmen (SUI) +1.73
12-Guglielmo Bosca (ITA) +1.79
18-Christof Innerhofer (ITA) +1.96

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