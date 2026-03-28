Si è conclusa ufficialmente oggi la carriera di Federico Pellegrino, con le celebrazioni durante la gara della 50 km a tecnica classica dei campionati italiani disputata a Saint Barthelemy. Epilogo arrivato dopo 17 vittorie e 44 podi in Coppa del mondo, 4 medaglie ai Giochi Olimpici e 7 ai Mondiali, tra cui l'oro di Lahti 2017
Federico Pellegrino ha vissuto oggi la sua 'last dance' da atleta professionista e l'ha voluta vivere insieme a tutto il fondo azzurro. Il 35enne di Nus - icona dello sci nordico italiano e mondiale - ha preso parte alla gara della 50 chilometri in tecnica classica a Saint Barthelemy (Aosta), dove aveva mosso i primi passi sugli sci stretti, fermandosi dopo la prima delle due tornate di 25 chilometri per dedicarsi alla festa celebrativa. Qualche lacrima ripensando a tutte le imprese che ha firmato durante la carriera, un passaggio nella fan zone per attendere l'arrivo dei compagni di mille avventure e concedersi poi le ultime scivolate con il pettorale addosso. Sul traguardo ad accogliere il campione delle Fiamme Oro la moglie ed ex fondista azzurra Greta Laurent, i figli Alexis e Fabien, gli allenatori, i compagni di squadra, il fan club e anche due atleti dello sci alpino, Benjamin Alliod e Sophie Mathiou.
La carriera di Pellegrino
44 podi in Coppa del mondo, 17 vittorie (la prima il 21 dicembre 2014 e l'ultima il 21 marzo scorso), 4 medaglie olimpiche (2 argenti nel 2018 e 2022, 2 bronzi nella sprint a squadre e staffetta a Milano Cortina 2026) e ben 7 ai Mondiali tra cui lo storico oro di Lahti 2017. È lo straordinario bottino conquistato in carriera da Pellegrino che, recentemente, ha ricevuto dalla casa reale norvegese la 'Medaglia Holmenkollen', considerata in Norvegia la più alta onorificenza dello sci norvegese assegnata dalla Foreningen til Skiidrettens Fremme. A vincere la 50 km odierna è stato Davide Ganz, mentre tra le donne si è laureata campionessa italiana Caterina Ganz.