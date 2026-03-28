Federico Pellegrino ha vissuto oggi la sua 'last dance' da atleta professionista e l'ha voluta vivere insieme a tutto il fondo azzurro. Il 35enne di Nus - icona dello sci nordico italiano e mondiale - ha preso parte alla gara della 50 chilometri in tecnica classica a Saint Barthelemy (Aosta), dove aveva mosso i primi passi sugli sci stretti, fermandosi dopo la prima delle due tornate di 25 chilometri per dedicarsi alla festa celebrativa. Qualche lacrima ripensando a tutte le imprese che ha firmato durante la carriera, un passaggio nella fan zone per attendere l'arrivo dei compagni di mille avventure e concedersi poi le ultime scivolate con il pettorale addosso. Sul traguardo ad accogliere il campione delle Fiamme Oro la moglie ed ex fondista azzurra Greta Laurent, i figli Alexis e Fabien, gli allenatori, i compagni di squadra, il fan club e anche due atleti dello sci alpino, Benjamin Alliod e Sophie Mathiou.