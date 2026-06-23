L’ex sciatore, vincitore di sei medaglie olimpiche, arrestato in Idaho per possesso di droga: Bode Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà comparire in tribunale a fine luglio per rispondere alle accuse. Si è dichiarato non colpevole

La leggenda dello sci alpino statunitense Bode Miller è stato arrestato in Idaho, negli Usa, per possesso di droga. A darne notizia per primo, il sito Tmz. Vincitore di sei medaglie alle Olimpiadi tra il 2002 e il 2016, Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà comparire in tribunale il 29 luglio per rispondere alle accuse. L’ex sciatore si è dichiarato non colpevole. L'arresto risale a pochi giorni fa ed ha preceduto di pochi giorni l'ottavo anniversario di una tragedia familiare che nel 2018, un anno dopo il ritiro dalle gare, aveva colpito il campione: la morte della figlia Emeline a soli 19 mesi in seguito a un incidente in piscina. Era stato un altro dramma nella vita di Miller che cinque anni prima aveva perso il fratello Chelone, campione di snowboarding, vittima di un attacco epilettico a soli 29 anni.