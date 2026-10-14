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Sofia Goggia torna in pista dopo lo stop agli allenamenti per le infezioni

Sci

Ritorno in pista per Sofia Goggia. L'azzurra, ferma da oltre un mese dopo due infezioni virali contratte in Sudamerica, ha lavorato sul ghiacciaio dello Stelvio. L'obiettivo è rientrare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington

GOGGIA: "IL PEGGIO E' PASSATO"

Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante, sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sudamerica. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Goggia si trasferirà a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington.

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