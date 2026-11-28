La stagione dello snowboard inizia con una vittoria per i colori azzurri. A Snow Ruyi, in Cina, Lucia Dalmasso trionfa nel gigante parallelo. La bellunese, già medaglia di bronzo all'Olimpiade di Milano-Cortina, conquista la vittoria superando in semifinale la russa Sofiya Nadyrschina, poi terza, e battendo in finale l'olandese Michelle Dekker. Con questo trionfo diventano dieci i successi e 19 i podi nel circuito per Lucia Dalmasso. "E’ stata una finale molto avvincente perchè oggi Michelle surfava molto bene – sono state le prime parole della veneta delle Fiamme Gialle – sono felice di aver potuto confrontarmi con lei in questa prima gara, su una pista bella, con entrambi i tracciati molto veloci. La neve cinese mi piace e mi trovo sempre a mio agio: era importante iniziare anche questa stagione con un successo". Nella prova maschile sempre in mostra l'highlander Roland Fischnaller: il 46enne azzurro si ferma solo nella finale per il terzo posto. Dopo essere scivolato perde la finalina lasciando la via del terzo gradino del podio ad Andreas Prommegger, mentre Caviezel va a prendersi il successo su Benjamin Karl.