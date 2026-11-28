Ivan Nagler e Fabian Malleier aprono la stagione di Coppa del Mondo di slittino sul podio nel budello tedesco di Winterberg: i due azzurri sono terzi nel doppio maschile che ha inaugurato l'inverno. Dopo aver siglato il miglior tempo nella prima discesa, Nagler/Malleier scivolano indietro di due posizioni al termine della manche decisiva, pagando un paio di imperfezioni nel finale della Veltins EisArena. Per i due sudtirolesi si tratta del terzo podio in carriera dopo i due raccolti nella passata stagione: il ritardo finale è di soli 70 millesimi rispetto ai lettoni Bots/Plume, vincitori col tempo complessivo di 1'25″823 davanti agli statunitensi Müller/Haugsjå, secondi a 0″46. A seguire, i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono il debutto stagionale al decimo posto con un ritardo di 0″512 dalla vetta della classifica, mentre i più giovani Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner sono quindicesimi a 1″419.