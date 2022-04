3/17

NEYMAR

Nonostante il calcio non sia lo sport più amato negli Usa, sono diversi gli episodi in cui questo sport è protagonista nei Simpson. In una puntata, gli autori del cartone avevano addirittura previsto l'infortunio di Neymar al Mondiale brasiliano: durante un'azione di gioco, "El Divo" viene abbattuto da un intervento avversario in area e deve lasciare il campo in barella. Proprio come l'asso del Psg contro la Colombia