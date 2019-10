Giornata con luci e ombre nella prima giornata dei Mondiali di ginnastica artistica a Stoccarda. Le azzurre del DT Enrico Casella, impegnate nelle qualificazioni per la prova a squadre, non sono riuscite a brillare all’altezza del loro potenziale. Dopo aver dominato nelle rotazioni al volteggio e alle parallele asimmetriche, "le Fate" (il loro soprannome, ndr) incappano in una prova da incubo alla trave con tre cadute. Con un punteggio di 161.931 l’accesso alla finale a squadre sembra compromesso (passano le migliori nove, escluse Usa, Russia e Cina, già qualificate ) ma a sorpresa anche il Giappone commette due errori alla trave (161.228 ) e chiude dietro alle azzurre. E’ la notizia più dolce della giornata, conti alla mano l’Italia è sicura di essere tra le migliori 12 squadre e quindi c’è l’aritmetica certezza di aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Raggiunto dunque il vero obiettivo di questi Mondiali in terra tedesca con una nazionale femminile di giovanissime alla loro prima partecipazione iridata: Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Elisa e Alice D’Amato e Desiree Carofiglio.