America's Cup: Luna Rossa disalbera in allenamento, nessun ferito

"Anche questo può succedere. Se non vai al massimo, non conoscerai mai i tuoi limiti". E' il commento del team di Luna Rossa Prada Pirelli, dopo l'incidente in mare. Il team guidato da Max Sirena ha stabilito la propria base nel capoluogo sardo in vista della prima tappa delle World Series dell'America's Cup. Le regate per lo storico trofeo si svolgeranno nel 2021 ad Auckland, in Nuova Zelanda. In aprile, a Cagliari, oltre a Luna Rossa si sfideranno altri tre team: il defender, il team neozelandese appunto, gli inglesi di Ineos e gli statunitensi di American Magic. Non ci sarà, invece, l'altro team americano, Stars and Stripes.

L'incidente capitato a Luna Rossa è simile a quello che ha visto protagonista nelle scorse settimane proprio i detentori della Coppa, che si stanno allenando nel Golfo di Hauraki in Nuova Zelanda. In quel caso l'AC75 aveva scuffiato, appoggiandosi su un fianco, ma senza disalberare. In questi giorni, nelle acque di Cagliari, si sta allenando anche il team inglese di Ineos.