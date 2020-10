10/11

Per la prima volta gli AC75, la classe di imbarcazioni con cui si disputeranno le regate della 36^ America’s, si confronteranno sul campo di regata di Auckland in occasione delle PRADA America’s Cup World Series e della PRADA Christmas Race (dal 17 al 20 dicembre) Dal 15 gennaio 2021 si entrerà nel vivo della competizione con la PRADA Cup (15 gennaio -22 febbraio 2021), regate di selezione dei Challenger che determineranno il team che sfiderà il Defender, Emirates Team New Zealand nel Match Finale della 36^ America’s Cup presented by PRADA (6-21 marzo 2021).